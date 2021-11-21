Авто, на котором разбился Губденский, принадлежало 23-летней блогерше

Стало известно о владельце автомобиля BMW, за рулем которого погибли блогер Саид Губденский и его пассажир. Этим человеком оказалась 23-летняя Instagram-блогерша Мария Ширшова, как сообщила газета «Известия».

По данным издания, в момент ДТП на авто не было номерных знаков. Губденский даже не успел оформить страховку, потому что девушка передала ему автомобиль совсем недавно, 13 ноября. По словам отца блогерши, у нее даже нет водительских прав. Он затруднился ответить на вопрос о том, как она приобрела такую машину.

Смертельная авария произошла 20 ноября в центре Москвы, на Кутузовском проспекте. В ДТП пострадали три машины. За рулем одной из них — BMW — был Саид Губденский, рядом с ним сидел президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Оба мужчины погибли.

Как рассказали в московской прокуратуре, блогер нередко нарушал правила ПДД и подтверждал это видеороликами в соцсетях. В прошлом году Губденского лишили водительских прав. На шинах BMW, за рулем которого он разбился, была летняя резина.