  • Авто каршеринга разместилось на крыше легковушки в Петербурге — фото

    12 сентября 2019, 15:37

    Ольга Чеснокова

    Каршеринговый автомобиль оказался на крыше легковой машины в результате ДТП в Санкт-Петербурге, сообщили «Невские Новости».

    Необычное дорожно-транспортное происшествие случилось 12 сентября на внутреннем кольце КАД. Авария произошла перед Большим Обуховским мостом.

    По словам очевидцев, водитель Kia «отправил в полет» водителя арендованной машины Renault. Они опубликовали также кадры, на которых видно, как каршеринговый автомобиль чудесным образом оказался на крыше другой машины.

    Авто каршеринга разместилось на крыше легковушки в Петербурге — фото | Изображение 1
    Источник фото: vk.com / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Детали аварии и информации о произошедшем пока не раскрывается. Участники ДТП ожидают сотрудников полиции.

    Авто каршеринга разместилось на крыше легковушки в Петербурге — фото | Изображение 2
    Источник фото: vk.com / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер