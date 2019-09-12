Необычное дорожно-транспортное происшествие случилось 12 сентября на внутреннем кольце КАД. Авария произошла перед Большим Обуховским мостом.

По словам очевидцев, водитель Kia «отправил в полет» водителя арендованной машины Renault. Они опубликовали также кадры, на которых видно, как каршеринговый автомобиль чудесным образом оказался на крыше другой машины.

Источник фото: vk.com / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Детали аварии и информации о произошедшем пока не раскрывается. Участники ДТП ожидают сотрудников полиции.