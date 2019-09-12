Авто каршеринга разместилось на крыше легковушки в Петербурге — фото
Каршеринговый автомобиль оказался на крыше легковой машины в результате ДТП в Санкт-Петербурге, сообщили «Невские Новости».
Необычное дорожно-транспортное происшествие случилось 12 сентября на внутреннем кольце КАД. Авария произошла перед Большим Обуховским мостом.
По словам очевидцев, водитель Kia «отправил в полет» водителя арендованной машины Renault. Они опубликовали также кадры, на которых видно, как каршеринговый автомобиль чудесным образом оказался на крыше другой машины.
Детали аварии и информации о произошедшем пока не раскрывается. Участники ДТП ожидают сотрудников полиции.