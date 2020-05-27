27 мая 2020, 11:39
Австралийца приговорили к 17 годам тюрьмы за изнасилование матери
В Австралии мужчина сначала избил мать, а затем трижды ее изнасиловал. Суд приговорил его к 17 годам тюрьмы. Об этом сообщил Рен ТВ.
Инцидент произошел в прошлом году в городе Пилбар. Мужчина избил железной трубой и трижды изнасиловал 56-летнюю мать, написало ИА Nation News.
Спустя время подозреваемого задержали. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что во время происшествия мужчина был в состоянии сильного наркотического опьянения.