Австралийца приговорили к 17 годам тюрьмы за изнасилование матери

Инцидент произошел в прошлом году в городе Пилбар. Мужчина избил железной трубой и трижды изнасиловал 56-летнюю мать, написало ИА Nation News.

Спустя время подозреваемого задержали. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что во время происшествия мужчина был в состоянии сильного наркотического опьянения.