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    06 июля 2020, 20:26

    Австралийский кот выжил после стирки в машинке

    Анастасия Кременчугская

    В австралийском городе Маручиодора кот бирманской породы по кличке Оскар чуть не погиб, оказавшись запертым в работающей стиральной машинке с горячей водой и моющими средствами. Об этом сообщил сайт «Царьград» со ссылкой на зарубежное издание.

    Отмечается, что Аманда Мередит, хозяйка кота, рассказала, что ее супруг не заметил, что домашний любимец заснул на белье внутри стиральной машинки и запустил 12-минутный цикл стирки.

    Спустя какое-то время она услышала мяуканье и решила, что звук доносится из шкафа, поэтому решила, что с Оскаром все в порядке и спокойно пошла развешивать белье. Однако, когда через несколько минут она вернулась в дом, жалобное мяуканье повторилось. Тогда женщина начала искать питомца.

    «Бедный кот уперся лапами в стекло, вращался и смотрел на меня. Это было трагично», — поделилась Аманда Мередит.

    Кот пережил 12 минут стирки с горячей водой и моющими средствами. Вытащить животное сразу не удалось, так как машине потребовалось около двух минут, чтобы слить воду, отжать белье и остановить стирку.

    После этого супружеская пара отвезла кота к ветеринару. На теле животного обнаружили множество синяков, специалист прописал таблетки, и на следующий день выписал Оскара. Он проспал семь дней, теперь же чувствует себя хорошо.