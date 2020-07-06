Австралийский кот выжил после стирки в машинке

Отмечается, что Аманда Мередит, хозяйка кота, рассказала, что ее супруг не заметил, что домашний любимец заснул на белье внутри стиральной машинки и запустил 12-минутный цикл стирки.

Спустя какое-то время она услышала мяуканье и решила, что звук доносится из шкафа, поэтому решила, что с Оскаром все в порядке и спокойно пошла развешивать белье. Однако, когда через несколько минут она вернулась в дом, жалобное мяуканье повторилось. Тогда женщина начала искать питомца.

«Бедный кот уперся лапами в стекло, вращался и смотрел на меня. Это было трагично», — поделилась Аманда Мередит.

Кот пережил 12 минут стирки с горячей водой и моющими средствами. Вытащить животное сразу не удалось, так как машине потребовалось около двух минут, чтобы слить воду, отжать белье и остановить стирку.

После этого супружеская пара отвезла кота к ветеринару. На теле животного обнаружили множество синяков, специалист прописал таблетки, и на следующий день выписал Оскара. Он проспал семь дней, теперь же чувствует себя хорошо.