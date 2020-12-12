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    12 декабря 2020, 19:40

    Австралийка умерла, подбирая позу для фото

    Алена Макаренко

    Жительница Мельбурна в Австралии пыталась подобрать позу для фотографии и умерла. Историю описал таблоид The Sun.
    Австралийка умерла, подбирая позу для фото

    Женщина вместе с семьей приехала на живописную смотровую площадку Борока в Национальном парке Грэмпианс, штат Виктория. Она позировала для фотографии, но потом соскользнула с защитного барьера и разбилась на глазах родственников. Женщина упала с высоты около 80 метров.

    Гражданке Австралии было 38 лет.

    Тело погибшей уже подняли с помощью вертолета, написало ABC News. На месте работают полицейские.

    Ранее модель из Архангельска взяла с собой в ванну смартфон, чтобы сделать селфи. Она уронила гаджет в воду, и ее убило током. Девушке было 24 года.