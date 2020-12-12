Австралийка умерла, подбирая позу для фото

Женщина вместе с семьей приехала на живописную смотровую площадку Борока в Национальном парке Грэмпианс, штат Виктория. Она позировала для фотографии, но потом соскользнула с защитного барьера и разбилась на глазах родственников. Женщина упала с высоты около 80 метров.

Гражданке Австралии было 38 лет.

Тело погибшей уже подняли с помощью вертолета, написало ABC News. На месте работают полицейские.

Ранее модель из Архангельска взяла с собой в ванну смартфон, чтобы сделать селфи. Она уронила гаджет в воду, и ее убило током. Девушке было 24 года.