07 мая 2020, 13:37
Австралиец сразился с питоном ради спасения котенка
Мужчина австралийского округа Кимберли сразился с огромным питоном, чтобы спасти своего котенка. Местный житель действовал настолько оперативно, что даже не успел одеться. Об этом сообщило ИА Nation News.
Мужчина по имени Ник Кернс проснулся от крика своей возлюбленной в ночное время суток. Он увидел, что 2,5-метровая змея напала на его домашнего питомца во дворе. Питон обвился вокруг котенка и намеревался его съесть.
Ник выбежал на улицу, чтобы спасти животное и даже не успел одеться. Сообщается, что мужчина прошел курс по обращению с рептилиями. Он с трудом вырвал котенка из «лап» змеи, но она успела укусить его за руку. Однако жизни мужчины ничего не угрожает.