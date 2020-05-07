Австралиец сразился с питоном ради спасения котенка

Мужчина по имени Ник Кернс проснулся от крика своей возлюбленной в ночное время суток. Он увидел, что 2,5-метровая змея напала на его домашнего питомца во дворе. Питон обвился вокруг котенка и намеревался его съесть.

Ник выбежал на улицу, чтобы спасти животное и даже не успел одеться. Сообщается, что мужчина прошел курс по обращению с рептилиями. Он с трудом вырвал котенка из «лап» змеи, но она успела укусить его за руку. Однако жизни мужчины ничего не угрожает.