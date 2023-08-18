Происшествия 18 августа 2023, 17:41 Авиацию МЧС привлекли к тушению лесного пожара в Геленджике Вертолет Ми-8 МЧС России привлекли к тушению лесной подстилки в Геленджике

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Авиацию МЧС России задействовали в тушении пожара на территории Геленджикского лесничества. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, на относящейся к Геленджику территории загорелась лесная подстилка. На место пожара направили группировку специалистов.

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«Привлечены более 70 человек и 22 единицы техники, включая вертолет Ми-8 с водосливным устройством», — указали в ведомстве.

В МЧС также сообщили, что сотрудникам экстренных служб удалось локализовать пожар на площади 2,7 гектара.

Глава МЧС Александр Куренков во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства назвал общую площадь природных пожаров в России. Министр сообщил, что с начала 2023 года на территории страны зафиксировали свыше 11 тысяч очагов таких возгораний. Пройденная огнем площадь почти в полтора раза превысила показатели 2022 года, отметил Куренков.