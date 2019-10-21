Авиация МЧС найдет пропавших без вести после прорыва дамбы

Авиация МЧС России вылетела на поиски пропавших без вести в район рабочего поселка Курагинского района в Красноярском крае. Там после прорыва дамбы на реке Сейба неизвестна судьба пятерых человек. Об этом сообщил оперативный штаб.

Вертолет Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России сейчас находится в Курагинском районе. Подключать авиацию понадобилось из-за неблагоприятных погодных условий.

Опубликован список погибших, пострадавших и пропавших при прорыве дамб Подробнее

За минувшие сутки спасатели обследовали берег реки Сейба до впадения в Сисим, разобрали завалы на протяжении 1200 метров по береговой линии и на островах. Работы продолжаются, привлечены водолазы и кинологи расчетов МЧС России.

Район проведения поисковой операции после прорыва каскада дамб расширен до 25 километров по руслу реки от места ЧП. Поисковая операция и работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации идут на трех участках.

На горячую линию за сутки поступило 33 звонка, а всего с момента ЧП — 555.

С пострадавшими при прорыве защитного сооружения работают психологи МЧС России, также оказывается психологическая помощь родственникам погибших.

Дамбу на золотодобывающем прииске в Красноярском крае прорвало в ночь на 19 октября. В рабочий поселок сошел сель, высота волны достигала пяти метров. В результате происшествия погибли 15 человек, пятеро пропали без вести. Травмы получили 44 местных жителя. Сейчас в медучреждении остаются восемь пострадавших.

Понедельник, 21 октября, в регионе объявили днем траура по погибшим. После прорыва дамб в Курагинском районе действует режим чрезвычайной ситуации.