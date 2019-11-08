  • Авиапассажир умер на рейсе Москва — Фергана

    08 ноября 2019, 17:13

    Алексей Сахаров

    Самолет, вылетевший из московского аэропорта Домодедово в Узбекистан, совершил вынужденную посадку в Самаре. Сесть на полпути борту пришлось из-за смерти пассажира, сообщило РИА «Новости».

    Как рассказали в пресс-службе самарского аэропорта, на борту рейса Домодедово — Фергана пассажиру стало плохо. Судно совершило вынужденную посадку в международном аэропорту Курумоч. В салон экстренно поднялись медики, но опоздали.

    «На момент прибытия медиков на борт пассажир, к сожалению, скончался», — добавили в пресс-службе.

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    Происшествие подтвердили в транспортной прокуратуре. Помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик привела другие подробности случившегося.

    «Пассажиру 1967 года рождения стало плохо. Он пожаловался на боль в сердце. Экипаж решил совершить экстренную посадку в Самаре. Но еще до приземления в аэропорту мужчина умер», — рассказала Кулик. Ее слова привел сайт 63.Ru.

    По сведениям прокуратуры, умерший мужчина был нездоров. Он умер от инфаркта и отека легких.