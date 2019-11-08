Как рассказали в пресс-службе самарского аэропорта, на борту рейса Домодедово — Фергана пассажиру стало плохо. Судно совершило вынужденную посадку в международном аэропорту Курумоч. В салон экстренно поднялись медики, но опоздали.

«На момент прибытия медиков на борт пассажир, к сожалению, скончался», — добавили в пресс-службе.

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Происшествие подтвердили в транспортной прокуратуре. Помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик привела другие подробности случившегося.

«Пассажиру 1967 года рождения стало плохо. Он пожаловался на боль в сердце. Экипаж решил совершить экстренную посадку в Самаре. Но еще до приземления в аэропорту мужчина умер», — рассказала Кулик. Ее слова привел сайт 63.Ru.

По сведениям прокуратуры, умерший мужчина был нездоров. Он умер от инфаркта и отека легких.