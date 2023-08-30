Происшествия 30 августа 2023, 15:54 Авиалесоохрана раскрыла причину природного пожара в Геленджике Авиалесоохрана: пожар в Геленджике случился из-за нарушений правил безопасности РИА «Новости»

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Серьезный лесной пожар произошел в Геленджике в результате нарушения правил пожарной безопасности. Об этом заявила пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

«Причина возникновения лесного пожара — нарушение правил пожарной безопасности в лесах», — заявили ведомстве.

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Пожар начался накануне, 29 августа. По предварительным данным, огонь разгорелся из-за действий местного жителя — он прокладывал электрический кабель. Правоохранительные органы задержали мужчину и начали в отношении него проверку.

По состоянию на утро 30 августа пламя охватило 40 гектаров. Тушение пожара продолжается, его осложнили сильные порывы ветра.

Для борьбы с огнем привлекли 500 человек и задействовали 90 единиц техники. К работам подключились и волонтеры. Они уже находятся в лесу. Кадры с места ранее опубликовал «360».