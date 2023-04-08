Происшествия 08 апреля 2023, 13:16 Авиакомпаниям предложили изменить маршруты на Камчатке из-за извержения вулкана Росавиация предложила изменить авиамаршруты на Камчатке из-за извержения вулкана piqsels

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Авиакомпаниям предложили использовать альтернативные маршруты из-за извержения вулкана на Камчатке. Об этом в своем Telegram-канале информировала Росавиация.

По данным ведомства, вулкан Безымянный при извержении в пятницу выбросил столб пепла высотой до 12 километров.

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«Данному выбросу присвоен «красный» (максимальный) код опасности по шкале ИКАО. Деятельность вулкана представляла опасность для внутренних и международных полетов», — сказано с сообщении.

В связи с этим было издано извещение летному составу с указанием учитывать особенности природного явления при выборе маршрутов. Также авиакомпаниям предложили использовать альтернативные маршруты через территорию России.

Накануне стало известно, что на Камчатке извергается вулкан Безымянный. Выбросу присвоили оранжевый цветовой код опасности для авиации. Информации о выпадении пепла в месте проживания людей не поступало. На Камчатке 3 апреля также было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9. Очаг залегал на глубине почти 100 километров.