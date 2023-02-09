Происшествия 09 февраля 2023, 16:55 Авиакомпания заплатит компенсацию из-за задержки рейса Оренбург — Москва

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Авиакомпании ООО «Северный ветер» придется выплатить свыше 200 000 тысяч рублей за задержку одного и замену рейса. Об этом сообщил 56orb.ru со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по Оренбургской области.

Из-за плохой погоды компания задержала рейс Оренбург — Москва, а затем и вовсе отменила его. Руководство приняло решение заменить маршрут на рейс Орск — Москва, доставив до него пассажиров на заказном автобусе. Однако этот самолет тоже задержался.

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В результате трое человек опоздали на стыковочный рейс в Турцию и были вынуждены покупать новые билеты. Один из пострадавших обратился в суд с требованием возместить ущерб.

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«Суд посчитал неуважительной причину задержки рейса Орск — Москва и вынес решение о взыскании с ответчика понесенных убытков в размере более 200 000 рублей», — отметили в ведомстве.