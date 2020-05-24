Пьяный пассажир рейса Симферополь — Москва потребовал пересадить его в бизнес-класс, потому что там никого не было. Мужчину пришлось вывести из самолета. Но и в отделе полиции «концерт» не закончился.

«Во время посадки в самолет потребовал разместить его в бизнес-классе, при этом его билеты оформлены на другие места. После получения отказа от бортпроводников мужчина стал предлагать доплату за наличный расчет, нецензурно выражался и оскорблял экипаж лайнера. <…> На замечания не реагировал и оскорблял полицейских», — рассказали в МВД.

Ведомство опубликовало кадры допроса. На них нарушитель не унимается и угрожает полицейскими своими «связями».

«Ты оплатишь мой самолет?! — спросил он у одного из полицейских. — Тебе в течение двух часов позвонят и скажут, чтобы ты меня отпустил. В одном ведомстве работаем. Ты завтра тут работать не будешь! Пусть министр МВД видит, как его сотрудников задерживают».

Позже выяснилось, что мужчина — 31-летний житель Дубны. Он уже привлекался к уголовной ответственности. Теперь его будут судить сразу по двум статьям УК — за оскорбление представителя власти и за хулиганство. Ему может грозить реальный тюремный срок и крупный штраф.