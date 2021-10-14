14 октября 2021, 23:20
Авиабомбу времен Великой Отечественной войны уничтожили у побережья Новороссийска
Водолазы Черноморского флота ликвидировали бомбу времен Великой Отечественной войны
Около побережья Новороссийска на глубине двух метров была найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
К уничтожению бомбы привлекли водолазов Черноморского флота. К бомбе прикрепили накладной снаряд, который подорвали дистанционно с безопасного расстояния. Быстроходную лодку БЛ-820 использовали для доставки водолазов к месту подрыва. Операция была осуществлена во взаимодействии с Управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и силами регионального МВД.