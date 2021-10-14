Авиабомбу времен Великой Отечественной войны уничтожили у побережья Новороссийска

Около побережья Новороссийска на глубине двух метров была найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

К уничтожению бомбы привлекли водолазов Черноморского флота. К бомбе прикрепили накладной снаряд, который подорвали дистанционно с безопасного расстояния. Быстроходную лодку БЛ-820 использовали для доставки водолазов к месту подрыва. Операция была осуществлена во взаимодействии с Управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и силами регионального МВД.