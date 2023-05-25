Происшествия 25 мая 2023, 09:34 Авиабомбу обнаружили рядом с селом в Белгородской области — Mash Mash: около села Калинино в Белгородской области нашли авиабомбу ФАБ-500 Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Рядом с населенным пунктом Калинино в Белгородской области обнаружили авиационную бомбу ФАБ-500. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, опасная находка лежит в 23 километрах от границы с Украиной, причем до ближайших домов около 300 метров.

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На место ЧП выехали оперативные службы, оцепив местность. Специалисты обезвредят бомбу уже днем в четверг.

Это не первый случай обнаружения боеприпаса ФАБ-500 на территории региона. В начале мая бомбу этого класса нашли рядом с селом Головчино. Одна из местных жительниц услышала громкий звук удара и обнаружила воронку с бомбой. Прибывшие на место саперы эвакуировали 56 человек из ближайших домов и обезвредили опасный снаряд.

Днем ранее украинские боевики обстреляли село Козинка в Белгородской области, контузию получила 85-летняя пенсионерка.