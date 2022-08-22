При раскопках в Москве на улице Куусинена, 6к10, нашли авиабомбу, сообщил «360» собственный источник. На место выехали саперы. Информацию о находке подтвердили в столичном МВД, правда, были более осторожны в формулировках.

«В ходе земельно-строительных работ обнаружен предмет с явными признаками коррозии. Предположительно, он может являться боеприпасом времен Великой Отечественной войны. Специализированная организация вывезет его для утилизации», — рассказали в пресс-службе главного управления МВД по Москве.

По данным источника «360», работы проводил Мосводоканал. Обнаружившие подозрительный предмет рабочие вызвали полицию.