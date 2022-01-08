Машина с детьми попала в аварию в Ноябрьске

Автомобили Lada Priora и «ВАЗ 2112» столкнулись на улице Багульной в Ноябрьске вечером в минувшую пятницу, 7 января. Об этом сообщил «Север-Пресс», со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции окружного главка МВД.

По предварительным данным, водитель Lada не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ВАЗ», где находились трое пассажиров.

В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Как пояснили в ведомстве, несовершеннолетние пассажиры пристегнулись ремнями безопасности перед поездкой. Это уберегло их от травм.