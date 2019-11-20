Аварию устранили в Пензе после падения авто в яму с кипятком

Энергетики справились с прорывом на участке теплосетей в Пензе, где из-за испорченного асфальта в яму с кипятком попала машина с двумя мужчинами.

Падение автомобиля в яму с кипятком попало на видео Подробнее

«Специалисты тепловых сетей завершили ремонтные работы. Начинается подключение домов и соцобъектов. Сейчас магистраль заполняется теплоносителем», — сообщила РИА «Новости» представительница пресс-службе местного филиала ПАО «Т Плюс».

Автомобиль Lada Largus 19 ноября из-за обвала грунта упал в яму с кипятком на парковке около магазина в Пензе. Находившиеся в машине мужчины погибли. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Прокуратура выяснила, что проблемный участок теплосетей принадлежит филиалу «Т Плюс». Из-за ЧП в районе, где провалилась Lada, без отопления во вторник остались 67 многоквартирных домов и шесть социально значимых объектов. Температура воздуха в Пензе сейчас составляет -6 градусов.