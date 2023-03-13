13 марта 2023, 09:33
Аварию с участием 10 машин в Иркутске сняли на видео
Авария с участием 10 машин произошла в центре Иркутска
Десять автомобилей столкнулись в центре Иркутска, не справившись со скользким дорожным покрытием. Видео появилось в группе «ДПТ 38RUS Иркутск» в социальной сети «ВКонтакте».
ЧП произошло на одном из спусков. На кадрах видно, как автомобили один за другим въезжают друг в друга.
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Некоторые местные жители предположили, что многие водители из видеоролика преждевременно сменили зимнюю резину на летнюю.
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Другие читатели призвали к ответу за ДТП коммунальные службы, которые, по их словам, не посыпали дорогу противогололедными реагентами.
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