Происшествия 13 марта 2023, 09:33 Аварию с участием 10 машин в Иркутске сняли на видео Авария с участием 10 машин произошла в центре Иркутска

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Десять автомобилей столкнулись в центре Иркутска, не справившись со скользким дорожным покрытием. Видео появилось в группе «ДПТ 38RUS Иркутск» в социальной сети «ВКонтакте».

ЧП произошло на одном из спусков. На кадрах видно, как автомобили один за другим въезжают друг в друга.

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Некоторые местные жители предположили, что многие водители из видеоролика преждевременно сменили зимнюю резину на летнюю.

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Другие читатели призвали к ответу за ДТП коммунальные службы, которые, по их словам, не посыпали дорогу противогололедными реагентами.