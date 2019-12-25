Аварию, оставившую без воды 160 тысяч человек, ликвидировали на Кубани

В ночь с 22 на 23 декабря на ТГВ произошла крупная авария. Ее оперативно устранили, однако следом за ней, 24 декабря, произошел новый прорыв в двух километрах от места первого. Таким образом восстановить подачу воды после первой аварии не удалось.

В результате в городе отменили занятия в школах и детских садах.

Власти организовали подвоз автоцистерн с водой. Кроме того, сообщается, что пенсионерам и инвалидам воду доставляли на дом волонтеры.

«Восстановительные работы вели шесть бригад в круглосуточном режиме. Сегодня в среду в 5:30 утра в месте прорыва была завершена сварка, сейчас проводится промывка и дезинфекция. К устранению повреждения было привлечено 119 специалистов и 66 единиц техники», — процитировала «Российская газета» пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщается, что по завершении всех работ по восстановлению водоснабжения эксперты Роспотребнадзора проверят качество проб воды.