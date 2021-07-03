Аварию из-за выброса хлора в Ижевске полностью устранили

Авария, возникшая вследствие выброса хлора в Ижевске, полностью ликвидирована. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Авария была полностью ликвидирована ночью в 01:15 по местному времени (00:15 по московскому). Бречалов также сообщил, что обращений от людей за помощью с признаками отравления хлором не поступало. Глава республики поблагодарил всех, кто принял участие в устранении ЧП. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Выброс хлора произошел на станции подъема воды «Ижводоканала» накануне вечером. С предприятия в воздух попало около 800 килограммов хлора. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в городе выявлено не было. Облако хлора удалось локализовать в пределах предприятия, необходимости эвакуировать население не было.

Химик Денис Жилин ранее рассказал «360», что делать, оказавшись в зоне выброса ядовитых паров. Он напомнил, что хлор используют для обеззараживания воды, так как он разрушает бактерии и вирусы. Но точно так же это вещество сжигает клетки легких.