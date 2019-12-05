  • Аварийный дом рухнул на карельского рабочего

    05 декабря 2019, 16:11

    Артур Блянихов

    В Беломорске (Республика Карелия) местный рабочий получил травмы во время сноса аварийного дома, передает ИА FlashNord.

    По данным информагентства, мужчина пострадал накануне. Вместе с двумя другими рабочими он распилил бревна на крыше дома, который находится на улице Порт-поселок. Конструкция рухнула, поскольку рабочие чересчур сильно раскачали ее.

    «Один из мужчин провалился до первого этажа вместе с кирпичами и бревнами», — цитируют свидетеля «Дни.ру». Рабочий остался жив.