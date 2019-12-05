Аварийный дом рухнул на карельского рабочего

По данным информагентства, мужчина пострадал накануне. Вместе с двумя другими рабочими он распилил бревна на крыше дома, который находится на улице Порт-поселок. Конструкция рухнула, поскольку рабочие чересчур сильно раскачали ее.

«Один из мужчин провалился до первого этажа вместе с кирпичами и бревнами», — цитируют свидетеля «Дни.ру». Рабочий остался жив.