12 марта 2023, 09:30
Аварийную посадку вертолета в Красноярском крае объяснили попыткой диверсии
SHOT: в Красноярском экстренно приземлился вертолет из-за намеренной поломки шасси
Вертолет совершил экстренную посадку в Красноярском крае. Об этом сообщили авторы Telegram-канала SHOT.
По их данным, причиной аварийной посадки стал намеренно срезанный неизвестными болт в системе шасси. Местные сотрудники полиции уже объявили в розыск автора попытки диверсии.
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Также авторы издания отметили, что вынужденная посадка произошла на территории Ванкорского нефтегазового месторождения. Вертолет приземлился на одном из производственных участков.
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По данным Telegram-канала, экипаж воздушного транспорта зафиксировал поломку шасси, когда приземлялся. Летчикам нужно было попасть на грузовую площадку и произвести руление по ней.
Уже после обнаружения поломки члены экипажа пришли к выводу, что болт сломали намеренно. По их словам, элемент крепления стойки шасси срезали.
Авторы Telegram-канала сообщили, что всего на борту пострадавшего вертолета были три человека. Никто из них не получил травм.
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