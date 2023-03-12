Происшествия 12 марта 2023, 09:30 Аварийную посадку вертолета в Красноярском крае объяснили попыткой диверсии SHOT: в Красноярском экстренно приземлился вертолет из-за намеренной поломки шасси

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Вертолет совершил экстренную посадку в Красноярском крае. Об этом сообщили авторы Telegram-канала SHOT.

По их данным, причиной аварийной посадки стал намеренно срезанный неизвестными болт в системе шасси. Местные сотрудники полиции уже объявили в розыск автора попытки диверсии.

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Также авторы издания отметили, что вынужденная посадка произошла на территории Ванкорского нефтегазового месторождения. Вертолет приземлился на одном из производственных участков.

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По данным Telegram-канала, экипаж воздушного транспорта зафиксировал поломку шасси, когда приземлялся. Летчикам нужно было попасть на грузовую площадку и произвести руление по ней.

Уже после обнаружения поломки члены экипажа пришли к выводу, что болт сломали намеренно. По их словам, элемент крепления стойки шасси срезали.

Авторы Telegram-канала сообщили, что всего на борту пострадавшего вертолета были три человека. Никто из них не получил травм.