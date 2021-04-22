Аварийную посадку в Жуковском запросил самолет экспериментальной авиации, выполнявший рейс от Летно-исследовательского института (ЛИИ) имени Громова. Об этом «360» сообщил представитель подмосковного аэропорта.

«Это рейс ЛИИ имени Громова (экспериментальная авиация), к работе аэропорта отношения не имеет. Какая-либо информация у меня может появиться только по факту посадки», — сообщили «360» в аэропорту.

Самолет-заправщик Ил-78 готовится к аварийной посадке в Жуковском. Источник «360» в экстренных службах сообщил, что самолет готовится к посадке из-за неисправности. У воздушного судна возникли проблемы со стойкой шасси в носовой части. По предварительным данным, на борту самолета находятся 16 человек.

На прошлой неделе в Красноярске экстренно сел пассажирский самолет, летевший из Москвы во Владивосток. Экипаж принял решение об экстренной посадке в красноярском аэропорту после того, как одному из пассажиров на борту стало плохо. Посадка прошла благополучно, после этого лайнер добрался до пункта назначения.