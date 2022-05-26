Аварийное здание обрушилось на севере Москвы

Аварийное здание, которое должно было пойти под снос, обрушилось в Петровско-Разумовском проезде в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.

По данным источника, площадь обрушения составила 25 квадратных метров. На место происшествия направлены силы МЧС. По предварительной информации, в результате обрушения никто не пострадал, добавил собеседник «360».

По данным Telegram-канала Baza, ЧП произошло в здании фабрики «Вымпел». В момент обрушения мимо проезжал автобус, водитель и пассажиры не пострадали. Источник Baza уточнил — обрушение произошло, когда в здании сносили пятый этаж.

В результате рухнули секции с четвертого по первый этаж. В результате в расположенной по соседству пожарной части выбило стекла, уточнил он.