17 января 2024, 15:45
Аварийно севший вертолет повредил линию электропередач в Брянской области
Брянский губернатор Богомаз сообщил о повреждении ЛЭП аварийно севшим вертолетом
Вертолет совершил аварийную посадку на участке федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина», проходящем около Севского района Брянской области. Повреждения получила линия электропередач, питающая сразу четыре района. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.
Он подчеркнул, что в результате аварии никто не пострадал, но без света остались жители Севского, Суземского, Брасовского, Комаричского районов.
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Сотрудники филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» подключили абонентов Брасовского и Комаричского районов к дополнительным источникам питания. Электричество в дома жителей остальных населенных пунктов вернут в самое ближайшее время.
По данным Telegram-канала Mash, аварийную посадку в Брянской области совершил вертолет Ми-8. На борту находились командир экипажа, второй пилот и бортмеханик. Никто из них не пострадал.UPD. Губернатор Богомаз сообщил, что электроснабжение восстановили во всех отключенных районах.
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