Важное 17 января 2024, 15:45 Аварийно севший вертолет повредил линию электропередач в Брянской области Брянский губернатор Богомаз сообщил о повреждении ЛЭП аварийно севшим вертолетом Global Look Press

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Вертолет совершил аварийную посадку на участке федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина», проходящем около Севского района Брянской области. Повреждения получила линия электропередач, питающая сразу четыре района. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

Он подчеркнул, что в результате аварии никто не пострадал, но без света остались жители Севского, Суземского, Брасовского, Комаричского районов.

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Сотрудники филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» подключили абонентов Брасовского и Комаричского районов к дополнительным источникам питания. Электричество в дома жителей остальных населенных пунктов вернут в самое ближайшее время.

По данным Telegram-канала Mash, аварийную посадку в Брянской области совершил вертолет Ми-8. На борту находились командир экипажа, второй пилот и бортмеханик. Никто из них не пострадал.

UPD.