Авария в Тюмени спровоцировала ограничение движения на 12 дней

На улице Немцова в Тюмени ограничили дорожное движение. Причиной этого послужила авария. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на городскую администрацию.

В городе произошла авария напорного коллектора. Из-за этого ограничили движение автомобилей по улице Немцова в границах улиц Осипенко — Таборная.

«Наиболее вероятной причиной повреждения трубопровода является засор в колодце-гасителе, который при благоустройстве улицы Немцова оказался „закатан“ в асфальт», — рассказали представители компании «Росводоканал Тюмень».