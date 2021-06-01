Авария в Петербурге едва не переросла в драку. Видео

В Санкт-Петербурге столкнулись KIA Rio и KIA Sportage, в результате удара одна из машин перевернулась на крышу. ДТП едва не переросло в драку. Момент аварии попал на видео, которое появилось в распоряжении «360».

Авария произошла в Адмиралтейском районе на пересечении улиц 5-й Красноармейской и Егорова. На кадрах можно заметить, как несущийся по дороге белый KIA Rio проигнорировал знак «Уступи дорогу» и влетел в черный кроссовер KIA Sportage, который от удара перевернулся на крышу. Судя по всему, никто из водителей не получил серьезных травм, а вот машины пострадали.

Один из прохожих, который прогуливался с собакой, решил вмешаться и сначала задел предполагаемого виновника аварии плечом, а затем еще и отвесил ему оплеуху. Но сами участники аварии не стали махать кулаками.

В Наро-Фоминске во вторник при столкновении с автомобилем погиб 33-летний мотоциклист. Момент аварии попал на видео с камеры наблюдения.