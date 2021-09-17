17 сентября 2021, 11:49
Авария в Ленинградской области унесла жизнь одного человека
Смертельная авария произошла в Ленинградской области. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
На трассе Санкт-Петербур — Псков столкнулись две легковые машины. Это произошло, когда один из водителей перестраивался.
В результате один человек погиб. Еще четыре получили различные по тяжести травмы.
Ранее молодая женщина-водитель без прав устроила ДТП в Приволжском районе Ивановской области. Она врезалась в светофор.