Авария в Ленинградской области унесла жизнь одного человека

Смертельная авария произошла в Ленинградской области. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

На трассе Санкт-Петербур — Псков столкнулись две легковые машины. Это произошло, когда один из водителей перестраивался.

В результате один человек погиб. Еще четыре получили различные по тяжести травмы.

Ранее молодая женщина-водитель без прав устроила ДТП в Приволжском районе Ивановской области. Она врезалась в светофор.