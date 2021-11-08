08 ноября 2021, 19:04
Авария в Курске спровоцировала отключение воды
Горячую воду не получили 55 тысяч жителей Курска из-за аварии на трубопроводе
Авария произошла на трубопроводе в Курске. В результате горячая вода перестала поступать в более 200 домов с населением 55 тысяч человек и в 17 социально значимых объектов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главное управление МЧС по региону.
Поломка произошла на трубопроводе холодного водоснабжения. Сооружение питает котельную ООО «Теплогенерирующая компания» на улице 3-я Агрегатная, передало ИА НСН.
«На время проведения аварийно-восстановительных работ с 10:00 (мск) отключено горячее водоснабжение. В зону проведения работ попадает 215 многоквартирных жилых домов с населением 55 000 человек, 17 социально значимых объектов», — заявили в ведомстве.