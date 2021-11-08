Авария в Курске спровоцировала отключение воды

Авария произошла на трубопроводе в Курске. В результате горячая вода перестала поступать в более 200 домов с населением 55 тысяч человек и в 17 социально значимых объектов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главное управление МЧС по региону.

Поломка произошла на трубопроводе холодного водоснабжения. Сооружение питает котельную ООО «Теплогенерирующая компания» на улице 3-я Агрегатная, передало ИА НСН.

«На время проведения аварийно-восстановительных работ с 10:00 (мск) отключено горячее водоснабжение. В зону проведения работ попадает 215 многоквартирных жилых домов с населением 55 000 человек, 17 социально значимых объектов», — заявили в ведомстве.