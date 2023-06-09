09 июня 2023, 17:46
Авария, в которой пострадали четверо детей, произошла в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде мужчина за рулем Hyundai Solaris спровоцировал аварию с четырьмя пострадавшими детьми. ДТП произошло в четверг, 8 июня, на улице Совнаркомовской. Об этом написал сайт newsnn.ru.
Как рассказали в УГИБДД по региону, водитель иномарки проигнорировал знак «Движение только направо» и столкнулся с Ford Kuga, в которой находилось четверо детей.
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Всех пострадавших увезли в детскую областную больницу. На месте ЧП работали правоохранители и сотрудники МЧС.
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