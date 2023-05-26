Происшествия 26 мая 2023, 16:34 Авария, в которой пострадала 33-летняя женщина, произошла в Тюмени

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ДТП с участием четырех легковых машин произошло накануне на улице Алебашевской в Тюмени. Об этом написал сайт nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

По сообщению ведомства, водитель Mazda нарушил при перестроении правила движения. В результате в аварию оказались втянуты еще три машины. Медики доставили в больницу 33-летнюю женщину-водителя Kia Ceed.

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На месте случившегося работали сотрудники ГИБДД.