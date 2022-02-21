21 февраля 2022, 15:23
Авария, в которой пострадал 15-летний пассажир, произошла на Кубани
В Краснодарском крае на автодороге Майкоп — Туапсе накануне произошла авария. Водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и врезался в дерево, пострадал несовершеннолетний пассажир, сообщил «Царьград».
По предварительной информации, житель Белореченска превысил скорость, съехал с дороги и врезался в дерево. Травмы получил лишь 15-летний пассажир.
Пострадавшего доставили в приемное отделение центральной районной больницы Апшеронского района. Врачи обнаружили у него закрытый перелом шейки правого плеча. Сотрудники полиции выясняют точные причины случившегося.