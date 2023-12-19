Происшествия 19 декабря 2023, 13:56 Авария, в которой погибли два человека, произошла в Нижневартовском районе ХМАО

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Смертельное ДТП, в котором скончались два человека, произошло накануне на автодороге Сургут — Нижневартовск в Нижневартовском районе ХМАО. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Госавтоинспекции Югры.

Молодой водитель за рулем LADA выехал на встречную полосу дороги, где столкнулся с автомобилем Hyundai. В результате происшествия погибли 53-летний водитель иномарки и 22-летний пассажир отечественного авто.

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Водителя и пассажира LADA после аварии доставили в медучреждение.