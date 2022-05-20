Авария, в которой погибли четыре человека, произошла в Свердовской области

Смертельное ДТП произошло на Ново-Московском тракте в Свердовской области. Об этом сообщил NEWSNN.ru со ссылкой на трудовую инспекцию региона.

Водитель из Нижнего Новгорода, управляя фурой Scania, врезался в КамАЗ, который защищал дорожных рабочих. В результате столкновения погибли четыре человека: 30-летний водитель, а также трое других пострадавших возрастом 35, 50 и 46 лет.

Трудовая инспекция Свердловской области организовала проверку случившегося. Прокуратура также присоединилась к выяснению обстоятельств.