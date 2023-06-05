Происшествия 05 июня 2023, 16:08 Авария, в которой погибла женщина, произошла в Волгоградской области

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ДТП, в котором погибла 44-летняя женщина, произошло накануне в Новониколаевском районе Волгоградской области. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД.

По информации ведомства, пьяный водитель ВАЗ во время следования из поселка Новониколаевский в поселок Мирный не справился с управлением, вылетел в кювет, в результате чего машина перевернулась.

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Пассажирка ВАЗ погибла в больнице, сам водитель получил травмы и сейчас находится в медучреждении.