Авария, в которой погиб полицейский, произошла в Челябинске

Смертельное ДТП произошло в Челябинске. Там полицейский, находившийся за рулем BMW, врезался в столб. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на ГУ МВД по Челябинской области.

Ситуация произошла ночью 31 октября на автодороге «Меридиан» возле ТРК «Горки». Водитель не смог войти в поворот. Из загоревшегося автомобиля достали водителя и пассажира. Они оба погибли в больнице.

«Личности погибших установлены. Один из них является сотрудником ГИБДД. По факту произошедшего проводится проверка», — рассказали в пресс-службе регионального полицейского главка.