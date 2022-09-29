Авария в Дагестане унесла жизни трех человек | 360°

Происшествия 29 сентября 2022, 11:40 Поделиться Telegram

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Viber Авария в Дагестане унесла жизни трех человек

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В пригороде Махачкалы накануне столкнулись КамАЗ и пассажирская «Газель». В результате аварии погибли три человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на республиканское управление МВД.

В сообщении ведомства говорится, что еще восемь человек получили травмы, рассказала радиостанция «Говорит Москва».

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В настоящий момент правоохранители изучают обстоятельства случившегося.

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