  • Авария в Дагестане унесла жизни четырех человек

    28 ноября 2019, 18:29

    Александр Кушак

    Страшное ДТП, в котором погибли четыре человека, произошло в полдень в Буйнакском районе Дагестана, сообщило РИА ФАН со ссылкой на свой источник.

    Автомобиль ВАЗ-2106 выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с Mitsubishi Lancer. От удара обе машины отлетели в кювет.

    В «Жигулях» погибли три человека — две женщины и мужчина. В иномарке выжил молодой человек, 1994 года рождения, а женщина, находившаяся с ним в машине, погибла.

    Также сообщается, что в отечественном автомобиле выжила девушка. Ее доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.