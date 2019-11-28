Авария в Дагестане унесла жизни четырех человек

Автомобиль ВАЗ-2106 выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с Mitsubishi Lancer. От удара обе машины отлетели в кювет.

В «Жигулях» погибли три человека — две женщины и мужчина. В иномарке выжил молодой человек, 1994 года рождения, а женщина, находившаяся с ним в машине, погибла.

Также сообщается, что в отечественном автомобиле выжила девушка. Ее доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.