Авария в Дагестане унесла жизни четырех человек
Страшное ДТП, в котором погибли четыре человека, произошло в полдень в Буйнакском районе Дагестана, сообщило РИА ФАН со ссылкой на свой источник.
Автомобиль ВАЗ-2106 выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с Mitsubishi Lancer. От удара обе машины отлетели в кювет.
В «Жигулях» погибли три человека — две женщины и мужчина. В иномарке выжил молодой человек, 1994 года рождения, а женщина, находившаяся с ним в машине, погибла.
Также сообщается, что в отечественном автомобиле выжила девушка. Ее доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.