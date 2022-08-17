Авария в Челябинской области унесла жизни двоих людей

Серьезное ДТП с участием грузовика произошло в Челябинской области на дороге Челябинск — Москва. Об этом сообщил ТАСС.

Водитель легковушки не справился с управлением, из-за чего врезался в КамАз с прицепом. Часть большегруза находилась на проезжей части. Он отановился из-за поломки заднего моста.

В результате водитель легковушки и его пассажир погибли на месте от полученных травм. Еще двоих человек доставили в медицинское учреждение, передало ИА НСН.