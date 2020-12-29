Авария в Богородске, где погибла женщина, гуляющая с ребенком, попала на видео

Пьяный водитель в Богородске в Нижегородской области насмерть сбил женщину, гуляющую с двухлетней внучкой. Авария попала на камеры.

ДТП произошло 27 декабря в 18:52. Женщина гуляла со своей внучкой по обочине заснеженной дороги. В этот момент на огромной скорости ехал водитель «Лады».

Когда он заметил пешеходов, попытался избежать столкновения, но автомобиль занесло и он сбил женщину. Санки с ребенком отбросило в сторону. Это и спасло девочку, она не получила ни единой ссадины. Ее бабушка погибла на месте.

В ГИБДД рассказали, что виновник ДТП сел за руль пьяным. В его крови обнаружено 0,64 миллиграмма на литр спиртного — это эквивалентно бутылке вина. Права мужчина получил в мае прошлого года. В салоне автомобиля находились женщина с ребенком. Они не пострадали.