Авария со смертельным исходом произошла на Кубани

В поселке Мостовском машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с другой машиной. В результате погиб пассажир первого автомобиля. Обоих водителей и пассажирку второй машины доставили в больницу с различными травмами.

Ранее авария с участием фуры произошла в Ивановской области. Один человек погиб.