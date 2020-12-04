04 декабря 2020, 15:45
Авария со смертельным исходом произошла на Кубани
Произошла авария в Краснодарском крае. Один человек погиб. Об этом сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу отдела пропаганды УГИББД по региону.
В поселке Мостовском машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с другой машиной. В результате погиб пассажир первого автомобиля. Обоих водителей и пассажирку второй машины доставили в больницу с различными травмами.
Ранее авария с участием фуры произошла в Ивановской области. Один человек погиб.