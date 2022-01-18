18 января 2022, 15:33
Авария со смертельным исходом произошла на Бухарестской улице в Петербурге
В Санкт-Петербурге напротив дома № 39 на Бухарестской улице произошла авария со смертельным исходом. Водитель серого кроссовера сбил человека, сообщил Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».
По словам очевидцев, ДТП произошло недалеко от пешеходного перехода, который регулируется с помощью светофора, написали «Невские новости».
На место происшествия прибыли медики и сотрудники ДПС. О других подробностях происшествия пока ничего не известно.