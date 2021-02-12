Авария со школьным автобусом произошла в Челябинской области

Произошла авария с участием школьного автобуса в Челябинской области. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на прокуратуру региона.

Уточняется, что водитель автобуса не уступил дорогу легковой машине и произошло столкновение. В автобусе находились 13 школьников, никто не пострадал. После осмотра врача дети пошли на уроки. На водителя составили административный протокол, прокуратура проводит проверку.