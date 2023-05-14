14 мая 2023, 14:55
Авария со сбившим двух человек водителем в Кировской области попала на видео
Источник «360»: водитель в Кирово-Чепецке сбил женщину и девочку на пешеходном переходе
Водитель в Кирово-Чепецке сбил двух человек на пешеходном переходе. В распоряжении «360» появилось видео с места происшествия.
В кадр попали женщина и девочка, которые переходили оживленную улицу по пешеходному переходу. Машины с одного направления пропустили их, а водитель на УАЗ «Патриот» наехал на пешеходов, отбросив их на обочину.
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Очевидцы уточнили, что пострадавшими оказались бабушка и ее 10-летняя внучка. Их точное состояние неизвестно, правоохранительные органы о ДТП не сообщали.
ДТП
ГИБДД
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