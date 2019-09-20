Авария со машиной скорой помощи случилась в Ростове-на-Дону. Пострадали семь человек

Скорая помощь и легковой автомобиль столкнулись в Ростове-на-Дону. В результате аварии пострадали семеро. Всем им потребовалась госпитализация.

ДТП произошло утром 20 сентября на улице Казахской, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя городского ГОЧС.

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В скорой находились три человека, еще четверо ехали в Renault Duster. Из-за столкновения автомобиль медицинской службы врезался в столб.

На транспортное средства рухнули провода под напряжением, что затруднило освобождение людей. Их отправили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Источник фото: «ВКонтакте»

На фотографиях, размещенных в социальных сетях, видны покореженные машины. У скорой помощи от удара сильно повредило капот и дверь переднего пассажирского сиденья. Renault смяло весь перед и заднюю часть.

Источник фото: «ВКонтакте»

Со слов очевидцев, некоторых пострадавших из столкнувшихся автомобилей буквально выкинуло.