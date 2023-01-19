Происшествия 19 января 2023, 07:18 Авария случилась на ТЭЦ-1 в Хабаровске Мэр Кравчук: из-за аварии на ТЭЦ-1 в Хабаровске без света остались 145 объектов Википедия

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Электричество пропало в 145 объектах Хабаровска в результате аварии на ТЭЦ-1. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Сергей Кравчук.

«Уважаемые горожане, произошла авария тепломагистрали на территории ТЭЦ-1. В микрорайоне Пятая площадка отключено 145 объектов. Мною создан оперативный штаб для оказания содействия в ликвидации аварии и недопущения негативных последствий», — сообщил он.

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По его словам, в состав штаба вошли комитет по управлению Индустриальным районом, управления ЖКХ и энергообеспечения, а также управляющие организации, чьи дома оказались в зоне отключения.

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Специалисты сейчас занимаются сбросом систем отопления в зданиях с верхним разливом. Эта мера поможет не допустить промерзания труб. Мэр обещал, что проблему должны решить к 17:00 по местному времени (10:00 по московскому времени).

АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в группу РусГидро)заявила на своем сайте, что энергетики СП «Хабаровские тепловые сети» АО «ДГК» занимаются устранением повреждений на ТМ-14 (речь идет о Хабаровской ТЭЦ-1 — прим. ред.). Сейчас в Хабаровске -17 градусов, ночью температура может упасть до -20 градусов и ниже.