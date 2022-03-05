Авария с участием внедорожника и автобуса произошла в Воронежской области

Авария произошла в Бобровском районе Воронежской области. Там столкнулись внедорожник и автобус. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Столкновение случилось на 592-м километре трассы М-4 «Дон». Водитель Niva Travel не справился с управлением и врезался в автобус Neoplan. Общественный транспорт двигался в попутном направлении.

В результате водитель легковушки и два его пассажира получили травмы. Пострадавших госпитализировали. Автобус после столкновения продолжил движение по маршруту.