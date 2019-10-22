Авария с участием трех машин произошла в Пензе. Легковушку намотало на столб
В Пензе произошла авария с участием кроссовера, ВАЗ-2104 и Lada Granta, сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на соцсети.
В соцсети «ВКонтакте» опубликовали фотографии с места ДТП.
В результате столкновения у внедорожника сильно разбит капот, а ВАЗ намотало на столб. Отмечается, что конструкция буквально прорезала капот автомобиля. У Lada Granta разбита правая переднюю фару.
Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии. Информации о пострадавших нет.