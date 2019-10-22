Авария с участием трех машин произошла в Пензе. Легковушку намотало на столб

В соцсети «ВКонтакте» опубликовали фотографии с места ДТП.

В результате столкновения у внедорожника сильно разбит капот, а ВАЗ намотало на столб. Отмечается, что конструкция буквально прорезала капот автомобиля. У Lada Granta разбита правая переднюю фару.

Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии. Информации о пострадавших нет.