Авария с участием трех иномарок произошла в центре Москвы

Автомобили Mercedes, Maserati и Nissan столкнулись на Смоленском бульваре в центре Москвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщила столичная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, водитель Mercedes начал перестраиваться вправо и столкнулся с ехавшим в попутном направлении Maserati, от полученного удара машина влетела в выезжавший на Садовое кольцо Nissan.

По предварительным данным, пострадал водитель японской машины. В обстоятельствах аварии сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.

Как сообщил Telegram-канал Mash, за рулем Mercedes находилась дизайнер Рада Дадалова. Медицинская помощь понадобилась ее пассажирке.

Департамент транспорта Москвы уточнил, что в результате аварии два автомобиля выехали на тротуар. Движение для водителей на этом участке Садового кольца доступно только по четырем полосам.